كريتر سكاي

غدا .. إفتتاح مكتب مؤتمر حضرموت الجامع للمديريات الشرقية في مديرية الشحر

17 يناير، 2020
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الشحر(كريتر سكاي)خاص

تشهد مدينة الشحر عصر يوم غدٍ “السبت” احتفال بمناسبة افتتاح مكتب مؤتمر حضرموت الجامع للمديريات الشرقية.. 

ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة توسيع أنشطة مؤتمر حضرموت الجامع في المديريات التي اقرتها رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر. 

وكان المؤتمر قد افتتح مطلع العام الماضي مكتب لمديريات الوادي والصحراء في مدينة سيئون. 

ووجهت رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الدعوة لجميع أعيان ووجهاء وشخصيات وشرائح المجتمع كافة للمشاركة وحضور حفل الافتتاح. 

وسيتم الاحتفال في الشحر – الشارع العام – بجانب مسجد عمر بن الخطاب – بالقرب من ملعب الشاحت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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