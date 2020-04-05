عدن الغد

غدا.. افتتاح مشروع شق طريق قرية الفرع الأعلى بمديرية سرار بأبين

5 أبريل، 2020
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غدا.. افتتاح مشروع شق طريق قرية الفرع الأعلى بمديرية سرار بأبين

ستشهد مديرية سرار يافع بمحافظة أبين ،صباح غداً الإثنين الموافق “6” أبريل 2020م، احتفالاً بهيجاً في منطقة الفرع الاعلى المترامية الأطراف على طول السلاسل الجبلية غربي المديرية، وذلك في افتتاح مشروع شق طريق قرية الفرع الاعلى.
ويأتي افتتاح المشروع العملاق بعد بلوغه قمة الانجاز واستكمال العمل في هذا المشروع الحيوي الخيري العملاق ، الذي بدء تدشينه في الثالث من شهر فبراير المنصرم “تحت شعار همة حتى القمة”.
وتم انجاز هذا المشروع الذي يبلغ طوله حوالي كيلو ونصف ،بتكلفة إجمالية بلغت (105) الف ريال سعودي على نفقة الأهالي ورجال الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمغتربين من أبناء يافع العز والشموخ.
*من صالح البخيتي

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افتتاح الأعلى الفرع بأبين بمديرية سرار شق طريق غدا قرية مشروع

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