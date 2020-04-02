4 مايو

غدا الخميس.. صرف مرتبات منتسبي الداخلية لشهر يناير

2 أبريل، 2020
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الخميس – 02 أبريل 2020 – الساعة 01:41 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


اكدت مصادر في وزارة المالية والداخلية والبنك المركزي بالعاصمة عدن ، إن يوم غدا الخميس سيتم صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهر يناير .
وقال مصادر بوزارة المالية ان البنك المركزي استلم اليوم تعزيزا من المالية بمبلغ مرتبات الداخلية، وأنه ربما تكون هناك تعديلات اجريت على تعزيز سبق ارساله للبنك تضمن بعض الارقام التي توجب تعديلها.
واكد مصدر بوزارة المالية ان موعد الصرف سيكون غدا الخميس، مشيرا الى أن اتصالا تم اليوم مع مسئول في البنك المركزي وتمت الموافقة على الصرف بموجب التعزيز الذي تسلمه البنك اليوم، مشيرا بأنه بات لامبرر لتاخير الرواتب في ظل الأوضاع الصعبة التي تعم بلادنا.

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الخميس الداخلية صرف غدا لشهر مرتبات منتسبي يناير

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