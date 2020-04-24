غدا.. تدشين أولى حلقات البرنامج الجماهيري الرمضاني ” اربح معنا ” في موسمه الرابع لقناة المكلا المحلية

تدشن قناة المكلا المحلية ابتداء من مساء يوم غد السبت الثاني من رمضان المبارك سلسلة حلقات البرنامج الجماهيري الشهير الرمضاني السنوي برنامج اربح معنا في موسمه الرابع .

ويحتوى البرنامج المباشر على تقديم اسئلة معلوماتية بالمجالات كافة يقدمها الزميل فادي حقان على مدى ساعة كاملة من الحادية عشرة والنصف خلال أيام الأسبوع ماعد الجمعة .

ويحظى الفائزون بالمسابقة بكوبونات شراء عينية تقدم هذا العام من اليزيدي بلازا والاوس ميقا ماركت والوفاق للعطور والبخور ستي سنتر للملابس الشبابية والرجالية وفيما تقدم دائرة التوجيه المعنوي بامن شرطة ساحل حضرموت مساهمة مالية لاحدى الفائزين .

ويعد البرنامج الافضل المستوى المحلي بشهادة جميع متابعين والمشاهدين و المشاركين من الجنسين بمختلف الأعمار كما أن البرنامج يعتبر هدية القناة لجمهورها الاكارم في ظل حرص قيادتها ممثلة بالمدير العام لمركز حضرموت للاعلام الاستاذ احمد بتصريح في تقديم الأفضل والاميز للمشاهدين من البرامج النوعية خلال شهر رمضان المبارك .

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