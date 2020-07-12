عدن تايم

غدا.. كهرباء عدن تطلق حملة لقطع التيار عن غير المسددين

12 يوليو، 2020
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اعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، انطلاق حملة شاملة يوم غد الأحد،لقطع التيار الكهربائي عن غير المسددين لفواتير شهر يونيو المنصرم.

وافاد مدير غرفة عمليات كهرباء عدن هاني محمد هادي في تصريح صحفي:” أن هذه الحملة تأتي بتوجيهات قيادة المؤسسة بعدن وهي تواصلاً للحملات السابقة والتي تهدف إلى تحصيل الاستهلاك الشهري وتقليص المديونية لدى المستهلكين.

وأشار هاني إلى أن فرق إدارة التجاري بالمناطق الثلاث بكهرباء عدن ستشارك بالحملة..مؤكداً أن كافة التجهيزات لإنجاح الحملة قد تم توفيرها تجهيز كشوفات للمستهلكين المتخلفين عن السداد وأنه لا تهاون بهذا الصدد.

وجدد مدير غرفة عمليات كهرباء عدن مناشدته للمستهلكين المتخلفين عن سداد الفواتير سرعة التوجه إلى مكاتب التحصيل لتسديد ما عليهم من قيمة استهلاك يونيو.. منوهاً إلى أن كهرباء عدن بتحصيلها مستحقاتها من المستهلكين ستقوم بتسديد ما عليها من مستحقات العمال وكذا مستحقات الغير وهو ما يتطلب الوقوف معها من قبل المستهلكين.

وجدد تأكيده على مواصلة تقليص المديونية بمناشدة مستهلكين المنزلي على تسديد الاستهلاك الشهرية وتسديد ما تيسر من المديونية السابقة.

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