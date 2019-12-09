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غدا: منظمة رؤية تقيم ندوة بعنوان "حقوق الانسان بين العالمية والتشريعات اليمنية" بعدن

9 ديسمبر، 2019
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برعاية من حكومة شباب واطفال اليمن، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان تقيم منظمة رؤية للثقافة والسلام بالاشتراك مع مؤسسة تحديث للتنمية ندوة بعنوان ” حقوق الانسان بين العالمية والتشريعات اليمنية” صباح غدا الثلاثاء .

 وسترتكز المحاضرة على ستة محاور وهي:

*نبذة مختصرة عن القانون الدولي العام.

*نبذة مختصرة عن القانون الدولي الانساني.

*مفهوم عام عن حقوق الانسان وخصائصها وانواعها ومبادئها.

*شرح الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

*التطرق لابرز الحقوق التي كفلتها بعض التشريعات اليمنية للانسان.

*توصيات الحاضرين.

وتعتبر هذه الندوة منن الندوات القليلة التي تقام في عدن والتي تتطرق للضمانات الموجودة في القوانين اليمنية لحقوق الانسان.

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