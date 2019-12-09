تحديث نت
غدا: منظمة رؤية تقيم ندوة بعنوان "حقوق الانسان بين العالمية والتشريعات اليمنية" بعدن
برعاية من حكومة شباب واطفال اليمن، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان تقيم منظمة رؤية للثقافة والسلام بالاشتراك مع مؤسسة تحديث للتنمية ندوة بعنوان ” حقوق الانسان بين العالمية والتشريعات اليمنية” صباح غدا الثلاثاء .
وسترتكز المحاضرة على ستة محاور وهي:
*نبذة مختصرة عن القانون الدولي العام.
*نبذة مختصرة عن القانون الدولي الانساني.
*مفهوم عام عن حقوق الانسان وخصائصها وانواعها ومبادئها.
*شرح الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
*التطرق لابرز الحقوق التي كفلتها بعض التشريعات اليمنية للانسان.
*توصيات الحاضرين.
وتعتبر هذه الندوة منن الندوات القليلة التي تقام في عدن والتي تتطرق للضمانات الموجودة في القوانين اليمنية لحقوق الانسان.