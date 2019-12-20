غدًا.. تدشين فعاليات الذكرى الـ 6 للهبة الحضرمية بمباراة افتتاحية لبطولة أندية حضرموت

تدشن يوم غدٍ (الجمعة) فعاليات احياء الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية , حيث يحتضن ملعب الفقيد بارادم بالمكلا مباراة افتتاح بطولة كأس الهبة لأندية حضرموت لكرة القدم , التي تجمع فريقا وحدة المكلا ونهضة الريدة بمديرية غيل بن يمين.



وأفاد رئيس اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الـ 6 للهبة الحضرمية الدكتور عبدالعزيز الصيغ بأن برنامج فعاليات هذه المناسبة ستتضمن الى جانب الدوري الكروي إقامة فعالية جماهيرية يوم بعد غدٍ السبت (21 ديسمبر) بقاعة الفخامة بالمكلا , يرافقها ندوة توثيقية وبحثية يقدم فيها مجموعة من الباحثين أوراقًا علمية , ويستمع فيها إلى شهادات مجموعة ممن رافقوا أحداث الهبة الشعبية الحضرمية , موضحًا بأن الندوة تعد بداية لعمل متواصل يتم فيه تجميع أكبر عدد من الأوراق الدراسية عن الهبة وما سبقها وما لحقها من تداعيات , بالإضافة إلى جمع أقوال وشهادات عدد كبير من الشهود الذين رافقوا أحداثها .



وأكد الدكتور الصيغ بأن الأوراق والشهادات التي ستتلى في الندوة , ستكون مادة لكتاب عن الهبة الحضرمية سيصدر لاحقًا حين تستكمل عمليات الجمع والاستقصاء والفرز , منوهًا إلى أن الفعاليات ستتضمن أيضًا على إقامة معرض للصور في قاعة حضرموت الدائمة للصور والمعارض بالمكلا يوم الأحد القادم (22 ديسمبر) , مشيرًا إلى أن هذا المعرض سيحتوي على ثلاثة أجنحة , يختص الجناح الأول بالصور التي سجلت أحداث ما قبل الهبة , فيما يشتمل الجناح الثاني على صور أحداث الهبة وما رافقها من تداعيات , وجناح ثالث يبرز الأحداث التي سجلت ما بعد الهبة وما أحدثته في المجتمع الحضرمي من تغيير , وما حققته من نتائج .



ويذكر بأن مدينة سيئون سوف تحتضن الفعالية المركزية بالذكرى هذه المناسبة الاستثنائية في تاريخ حضرموت إلى جانب أنشطة ثقافية أخرى.



*من صـلاح بوعابس