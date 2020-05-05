غرائب زمن الكورونا .. مباريات دون ركنيات وتذاكر للأشباح

تعرف على أغرب المقترحات التي تمت مناقشتها في الأسابيع الأخيرة استعدادًا لعودة كرة القدم في ظل وجود فيروس كورونا.

شهدت الأسابيع الأخيرة الكثير من المقترحات من أجل عودة كرة القدم من جديد في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم بعد مرور أسابيع من التوقف.

“نشعر بالخوف، ولن نعود للملاعب دون ضمانات”

جاءت بعض تلك المقترحات عقلانية لحد كبير، بينما جاء البعض الآخر في منتهى الجنون والتطرف، حتى أن أحدهم اقترح تغيير قواعد اللعبة من أجل استئناف البطولات.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز تلك المقترحات: