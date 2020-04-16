غرامات فورية على متاجر ومطاعم لم تلتزم بإجراءات الحظر في عدن



عدن /عدن تايم/ خاص

تعرضت متاجر ومطاعم في عدن لغرامات مالية لعدم التزامها بإجراءات الحظر في مدينة كريتر بالعاصمة عدن الذي أخذ بالتطبيق الفعلي اعتبارا من ليلة أمس.

واستطلعت “عدن تايم” آراء بعض اصحاب المحلات صباح اليوم الخميس لمعرفة انطباعاتهم عن اجراء الحظر ومدى التزامهم به ، أكدوا ان المصلحة العامة تقتضي الالتزام وإنضباط الجميع للحظر لما له من مردودات على حماية الناس ووقايتهم من شر الوباء ونصحوا بالالتزام به ، لكنهم بالمقابل رأوا ان الحظر فرصة سانحة لقيام السلطة المحلية وصحة البيئة للقيام بواجبها في إستغلال الساعات الطويلة من الحظر في تنظيف الاسواق والشوارع والطرق وتعقيمها.

وأبدى بعضهم الاستعداد للمساهمة في هذه الاعمال من خلال تقديم ما تيسر من الدعم المالي شريطة ان يقومون باستخدامه في النظافة والتعقيم.

ولفت بعض اصحاب المحلات التجارية بشأن الغرامات المالية الفورية على المخالفين ورأوا ان تكون بسند رسمي وتعود لصالح اعمال النظافة والتعقيم حتى لا تصبح جباية غير قانونية يحاسب القائمون على فرضها وتسيئ لهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.