غريزمان يؤكد بقائه في برشلونة بطلب القميص رقم 7

هاي كورة – على الرغم من كافة التقارير التي أفادت بإمكانية رحيل أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة في الصيف إلا أن اللاعب أنهى الجدل وأكد على بقائه بصورة غير مباشرة.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن غريزمان طلب الحصول على القميص رقم 7 في برشلونة الموسم المقبل وأعلن عن تواجده بالفريق الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد ضم غريزمان في الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو إلا أنه لم يقدم مستوى مميز بالمباريات التي شارك بها.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف حيث ارتبط بضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بجانب الرغبة في استعادة نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وسط أنباء عن إمكانية دخول غريزمان في صفقة البرازيلي.