العربية نت

غريفثس يدين الهجوم الحوثي على معسكر في مأرب

19 يناير، 2020
0

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، مساء الأحد، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانين جنديًا على الأقل، بحسب الإحصاءات الأولية.

وأكد غريفثس في بيان أن هذه الأنشطة العسكرية قد تعرقل أي تقدم، لافتا إلى أن التقدم نحو خفض التصعيد هو هش أصلا.

كما أدانَ، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.

وأضاف أن طاولات المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع”.

وكان الجيش اليمني، أعلن إن الهجوم الصاروخي لميليشيا الحوثي الانقلابية، الذي استهدف، مساء السبت، أحد معسكرات التدريب بمأرب أسفر عن مقتل 79 وإصابة 81 آخرين.

واعتبرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أن الهجوم الحوثي هو محاولة ثأر لمقتل قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بضربة أميركية في بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

كما أكدت أن “القوات المسلحة التي قدمت من خيرة قياداتها ومنتسبيها في معركتها الدفاعية عن أهداف الجمهورية لن يُثنيها المُضي في نهجها المقاوم للمشروع الإيراني الهادف لزعزعة أمن اليمن والمنطقة”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثي الهجوم على غريفثس في مأرب معسكر يدين

إقرا أيضا

Photo of الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي في نهم

الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي في نهم

19 يناير، 2020
Photo of شاهد ما قاله جرحى مأرب.. “قصف مسجد جريمة لا تغتفر”

شاهد ما قاله جرحى مأرب.. “قصف مسجد جريمة لا تغتفر”

19 يناير، 2020
Photo of الإرياني: ميليشيا الحوثي انتقمت لسليماني بقصف مسجد!

الإرياني: ميليشيا الحوثي انتقمت لسليماني بقصف مسجد!

19 يناير، 2020
Photo of هادي: ميليشيا الحوثي لا ترغب بسلام في اليمن

هادي: ميليشيا الحوثي لا ترغب بسلام في اليمن

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق