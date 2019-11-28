غريفثس يشيد بفتح السعودية مطار صنعاء وإطلاق أسرى حوثيين

وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الشكر للمملكه العربية السعودية لإعلانها فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح أسرى حوثيين.

وقال غريفثس في تغريدة على حسابه في تويتر، الخميس، إنه التقى ‏نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

وأضاف أنه وجه الشكر للمملكة العربية السعودية لإعلانها إطلاق سراح 200 مُحتَجز وفتح مطار صنعاء لرحلات إنسانية تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها في الخارج.

في الأثناء، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، الخميس، تسلم 128 محتجزاً لدى السعودية، تمهيدا لإعادتهم إلى اليمن.

وقالت اللجنة في حسابها على تويتر: نعيد اليوم 128 محتجزاً من السعودية إلى صنعاء.

ورحب الصليب الأحمر الدولي بهذه المبادرة.. وقال “يسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم”.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي لـ ” العربية.نت”، وصول العشرات من أسرى جماعة الحوثي ظهر الخميس إلى مطار صنعاء قادمين من المملكة العربية السعودية على متن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت أن العشرات من مقاتلي الحوثيين الذين أفرجت عنهم المملكة العربية السعودية وصلوا على متن الطائرة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أنه سيطلق سراح 200 أسير حوثي وفتح مطار صنعاء لنقل الجرحى للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، إن قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها قررت إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق “ستوكهولم” بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول.