عدن 24

غريفثس يصل الرياض لمنقاشة عملية السلام في اليمن

17 ديسمبر، 2019
0

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية وفقاً لحساب المبعوث الأممي على “تويتر”.وناقش غريفثس مع الميليشيات الحوثية، الاثنين، الخطوات المقبلة في عملية السلام بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين.ومن جانبه، طالب رئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفقا لحساب رئاسة مجلس الوزراء اليمني على “تويتر”.وغرد عبد الملك: “الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة”.

أخبار ذات صلة

الوسوم
الرياض السلام اليمن عملية غريفثس في لمنقاشة يصل

إقرا أيضا

Photo of شبوة .. ارتفاع حالات حمى الضنك ولجنة الصحة والبيئة بالمجلس الانتقالي تحذر

شبوة .. ارتفاع حالات حمى الضنك ولجنة الصحة والبيئة بالمجلس الانتقالي تحذر

17 ديسمبر، 2019
Photo of الرئيس الزُبيدي يرأس اجتماعاً مشتركاً لهيئة رئاسة المجلس والهيئة التنفيذية لانتقالي الضالع

الرئيس الزُبيدي يرأس اجتماعاً مشتركاً لهيئة رئاسة المجلس والهيئة التنفيذية لانتقالي الضالع

17 ديسمبر، 2019
Photo of عدن.. الربيعي يفتتح خط الخمسين في منطقة بئر فضل

عدن.. الربيعي يفتتح خط الخمسين في منطقة بئر فضل

17 ديسمبر، 2019
Photo of بن فريد: لدينا خطط عمل جديدة أكثر حيوية للعام القادم لخدمة القضية الجنوبية

بن فريد: لدينا خطط عمل جديدة أكثر حيوية للعام القادم لخدمة القضية الجنوبية

17 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق