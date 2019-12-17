غريفثس يصل الرياض لمنقاشة عملية السلام في اليمن

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية وفقاً لحساب المبعوث الأممي على “تويتر”.وناقش غريفثس مع الميليشيات الحوثية، الاثنين، الخطوات المقبلة في عملية السلام بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين.ومن جانبه، طالب رئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفقا لحساب رئاسة مجلس الوزراء اليمني على “تويتر”.وغرد عبد الملك: “الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة”.