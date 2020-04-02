غريفثس يعقد مناقشات ثنائية للتوصل لاتفاق حول وقف النار

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الخميس، عن سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وأفاد بيان صحافي صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بأن المناقشات تتركز أيضاً حول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية الهادفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.

كما تهدف هذه النقاشات أيضاً إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان، فإن مكتب المبعوث الأممي يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة في هذا المجال.

ويعقد غريفثس هذه المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن، حسب البيان.

وقال غريفثس: “أتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه”.

بالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، والاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس كورونا، بحسب البيان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق الأطراف في اليمن إلى وقف القتال وبذل الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

كما دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض.

وقوبلت هذه الدعوة بترحيب من الحكومة اليمنية الشرعية ومن ميليشيا الحوثي غير أن التصعيد العسكري المستمر للميليشيا عقب ترحيبها يشير إلى عدم جديتها في السلام، بحسب مراقبين.