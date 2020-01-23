الخبر اليمني

«غريفيت» يدعو الأطراف المتنازعة إلى خفض التصعيد

23 يناير، 2020
0
غريفيت يقرن نجاح الحل السياسي في اليمن بخفض الاعمال العدائية

│الخبر | متابعات

عبر المبعوث الأممي ، مارتن غريفثس، عن قلقه إزاء التصعيد الأخير ، والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين، داعيا الأطراف المعنية إلى خفض التصعيد واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة كافة الأنشطة العسكرية، والالتزام بتنفيذ المبادرات التي تم اتخاذها سابقا للتهدئة وتعزيزها.
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبه، قال المبعوث الأممي إن اليمن عانى الكثير، ويجب أن يعمل الجميع على دفع عملية السلام إلى الأمام وليس إعادتها إلى الوراء.

تهدئة الأنشطة العسكرية
ودعا غريفثس جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، بما يتضمن حركة القوات والغارات والهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية. كما دعا إلى التزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقا للتهدئة وتعزيزها. واعتبر أن خفض التصعيد له دور حاسم في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة.
وكان المبعوث الأممي أدان، الأحد، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانين جنديًا على الأقل، بحسب الإحصاءات الأولية.
وأكد غريفثس في بيان أن هذه الأنشطة العسكرية قد تعرقل أي تقدم، لافتاً إلى أن التقدم نحو خفض التصعيد هو هش أصلا.
كما أدانَ، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب.
وحث المبعوث الأممي ، جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيداً عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إلى الأطراف التصعيد المتنازعة خفض غريفيت يدعو

إقرا أيضا

Photo of قيادي حوثي يطلق النار على ثلاثة اشقاء ويقتل «2» منهم لرفضهم تأجيره أرضيتهم

قيادي حوثي يطلق النار على ثلاثة اشقاء ويقتل «2» منهم لرفضهم تأجيره أرضيتهم

23 يناير، 2020
Photo of اسراب هائلة من الجراد تغزو محافظة تعز

اسراب هائلة من الجراد تغزو محافظة تعز

23 يناير، 2020
Photo of خبير إقتصادي يعدد أسباب انهيار أسعار الصرف

خبير إقتصادي يعدد أسباب انهيار أسعار الصرف

23 يناير، 2020
Photo of بن دغر: السلام في اليمن يمر عبر عدن بتنفيذ اتفاق الرياض

بن دغر: السلام في اليمن يمر عبر عدن بتنفيذ اتفاق الرياض

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق