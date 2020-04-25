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غريفيت يدعو الاطراف اليمنية لاستغلال رمضان في انهاء معاناة الشعب

25 أبريل، 2020
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دعا، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، الأطراف اليمنية، إلى استغلال شهر رمضان، وجعله مصدر إلهام لإلقاء السلاح، وإطلاق الأسرى والمعتقلين، وفتح الممرات الإنسانية.

وخاطب غريفيثس، “أطراف النزاع” في اليمن، بمناسبة شهر رمضان، قائلا: “ليكن هذا الشهر العظيم مصدر إلهام لكم لإنهاء معاناة شعبكم”.

وأضاف في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “ألقوا سلاحكم، أطلقوا سراح كل من سلبه النزاع الحرّية، افتحوا الممرات الإنسانية”.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن يكون “الشغل الشاغل للأطراف اليمنية، تنسيق الجهود؛ لمساعدة بلدهم في مواجهة تفشي جائحة كورونا وغيرها من الاحتياجات الطارئة”.

وبارك غريفيثس ، للأطراف اليمنية، حلول شهر رمضان، متمنيًا للشعب اليمني أطيب التمنيات، سائلا الله “أن تحل بركة هذا الشهر العظيم عليكم، وأن يشحذ من عزيمتكم، ويزيد من رغبتكم وتصميمكم في الوصول إلى سلام دائم واستقرار ينعم به اليمن وأهله”.

وخاطب الشعب اليمني، معربًا عن أمله “أن يأتي شهر رمضان الكريم بمنح السلام والتصالح والفرحة، وأن ترتفع أصواتكم مدوِّية أكثر فأكثر منادية بالسلام ومطالبة بحقكم في مستقبل أفضل”. حسب تعبيره.

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