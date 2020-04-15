ابابيل نت

غريفيت يرد على وثيقة الحل الشامل التي قدمها الحوثيين

15 أبريل، 2020
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اكد رئيس اللجان الثورية التابعة للمليشيات الحوثية “محمد علي الحوثي” وصول رد من المبعوث الاممي الخاص الى اليمن “مارتن غريفيث” بخضوص وثيقة الحل الشامل، التي قدموها.

وقال الحوثي في تغريدة له: ‏وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص وثيقة الحل الشامل ونعمل على دراسته.

واضاف: نؤكد أن إيقاف العمليات العسكرية وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي.

واشار الى ان ما قدموه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل.

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