غريفيت يستعين بعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية للضغط على الشرعية



عدن تايم – صحف :

أكد مصدر حكومي بحسب صحيفة عكاظ السعودية أن المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث استعان بعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية للضغط على الشرعية للذهاب إلى حوار سياسي شامل متجاوزاً اتفاق ستوكهولم.

ووصف المصدر تحركات غريفيث بالفزاعة الهادفة للحصول على الثقة من مجلس الأمن الدولي لعام قادم، خصوصاً أن المليشيا تضع كل العراقيل والاشتراطات أمام أي عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة، وتواصل التصعيد العسكري في مختلف الجبهات.