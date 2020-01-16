غريفيت يقدم احاطته حول اليمن امام مجلس الامن الدولي

قال مارتن غريفيت المبعوث الأممي إلى اليمن، في إحاطته لمجلس الأمن، اليوم الخميس 16/01/2020 ، إلى أن اليمن في طريقه للخروج من أزمته.

كما أفاد، بأن الأزمة الإقليمية الأخيرة “هددت المكاسب التي لاحظناها في اليمن مؤخرًا.” حيث “يبدو أن الأزمة اللحظية قد انتهت. لكن هذا الإنجاز لم يتحقق عن طريق الصدفة.

وأضاف غريفيث، لقد عمد القادة اليمنيون والقادة في المنطقة لممارسة ضبط النفس”.

وشاد غريفيث، بالإفراج عن 6 معتقلين سعوديين، شاكراً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لدعمهم الدؤوب ومثابرتهم لتسهيل إطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى أوطانهم مع أحبائهم.

كما طالب بالإفراج عن السجناء في اليمن وتفعيل لجنة إطلاق الأسرى.