غريفيث: الهدنة الشاملة في اليمن تتطلب إرادة سياسية

4 مايو / متابعات

كشف المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، عن مساعيه للوصول إلى إعلان وقف إطلاق نار متفق عليه بشكل متبادل.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن وقف إطلاق النار الشامل في أي مكان يعتمد على الآليات المشتركة، مشددا على أنه لن ينجح في اليمن بدون توفر الإرادة السياسية لإنجاحه.

وقال إنني: “أعمل على تحقيق وقف إطلاق نار شامل”، متابعا: “لن يتم ردعي”.

وطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى، بدون انتقائية، قائلا: “يبدأ رمضان غدا، لنخرج جميع الأسرى”، معربا عن دعمه لـ”صرخات أولئك الذين يريدون عودة أحبائهم”.

وشدد على أنه لا يمكن مواجهة فيروس كورونا وسط استمرار التصعيد العسكري.