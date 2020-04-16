نيوز يمن

غريفيث لمجلس الأمن: نتوقع اتفاقاً رسمياً لوقف القتال في اليمن قريباً

16 أبريل، 2020
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@ نيوزيمن، متابعة:
السياسية

2020-04-16 18:25:35

توقع مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، في إحاطة إلى مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة اليوم الخميس، اتفاقاً قريباً بين الأطراف على وقف القتال.

وقال إنه يتوقع أن تتبنى الأطراف المتحاربة قريباً ورسمياً اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وفشلت هدنة من طرف واحد أعلنها التحالف والشرعية لمواجهة تفشي فيروس كورونا استجابة لدعوات أممية.

>> اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن اليمن

وأوضح غريفيث، وفقاً لرويترز، أنه تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأبلغ جريفيث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ”نتوقع اتفاقهم (الأطراف المتحاربة) وتبنيهم رسميا لهذه الاتفاقات قريبا“.

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