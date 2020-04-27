غريفيث: مشاركة الانتقالي في مشاورات الحل السياسي النهائي بموجب اتفاقية الرياض

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-27 22:11:29

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الاثنين، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقال إن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.

وأضاف: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.”

وأضاف غريفيث، إن اتفاقية الرياض تنص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد.