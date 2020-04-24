اليمن العربي

غريفيث: نعمل على تضمين الصحفيين المحكومين في قائمة إطلاق سراح المحتجزين 

24 أبريل، 2020
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أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيثس، اليوم الجمعة، أن مكتبه يعمل على “تضمين الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام، في قائمة أسماء المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب”.

وحث جريفيث، الأطراف المتحاربة على التوقف عن التعامل مع هذا الملف الإنساني من منظور سياسي.

وأضاف جريفيثس، في تصريح نقلته عنه منصة “يمن فيوتشر”، أن “وقع خبر أحكام الإعدام بحق الصحفيين كان صادمًا”، وإن المشاورات ما زالت مستمرة للموافقة على إضافة أسمائهم إلى قائمة المشمولين بإطلاق سراحهم قريبًا ضمن إجراءات التبادل التي يتم التفاوض عليها منذ آخر اجتماع بين الجانبين فبراير/شباط الماضي.

ونوه مبعوث الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في ملف السجناء والمحتجزين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بطء الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، التي مثلت مصدر “إحباط لنا، ولأسر وأحباء هؤلاء المحتجزين الذين حرموا من حريتهم على خلفية النزاع”، كما انتقد جريفيثس محاولات تسييس الملف الإنساني البحت، وقال “لا يجب أن يكون الأمر بهذه الصعوبة، ولا ينبغي أن يستمر تسييس هذا الملف بهذه الطريقة”.
 

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