ابابيل نت

غريفيث يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي جهود التوصل الى تسوية سياسية باليمن

17 يناير، 2020
0

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في واشنطن، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التطورات السياسية والميدانية في اليمن.

وقال غريفيث اليوم الخميس في تغريدة على تويتر إنه ناقش مع وزير الدفاع الأمريكي مستويات العنف المنخفضة حاليا في اليمن، وكيفية توحيد الجهود لصالح التوصل الى تسوية سياسية للصراع.

وكان غريفيث قد التقى عدداً من المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية من بينهم ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ومسؤولين آخرين

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأمريكي التوصل الدفاع الى باليمن تسوية جهود سياسية غريفيث مع وزير يبحث

إقرا أيضا

Photo of وزير الدفاع الامريكي يدلي بتصريح جديد بشأن ازمة اليمن

وزير الدفاع الامريكي يدلي بتصريح جديد بشأن ازمة اليمن

17 يناير، 2020
Photo of صدور قرار انقلابي بتعيين "محمد الديلمي" وزيرا للعدل

صدور قرار انقلابي بتعيين "محمد الديلمي" وزيرا للعدل

17 يناير، 2020
Photo of قيادة التحالف في عدن.. استمرار الانسحابات من ابين

قيادة التحالف في عدن.. استمرار الانسحابات من ابين

16 يناير، 2020
Photo of غريفيت يقدم احاطته حول اليمن امام مجلس الامن الدولي

غريفيت يقدم احاطته حول اليمن امام مجلس الامن الدولي

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق