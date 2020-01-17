غريفيث يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي جهود التوصل الى تسوية سياسية باليمن

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في واشنطن، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التطورات السياسية والميدانية في اليمن.

وقال غريفيث اليوم الخميس في تغريدة على تويتر إنه ناقش مع وزير الدفاع الأمريكي مستويات العنف المنخفضة حاليا في اليمن، وكيفية توحيد الجهود لصالح التوصل الى تسوية سياسية للصراع.

وكان غريفيث قد التقى عدداً من المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية من بينهم ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ومسؤولين آخرين