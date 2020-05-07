غريفيث : يسرنا اعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية وهو مهم جدا

4 مايو / خاص

اكد المبعوث الاممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث بان اعلان المجلس الانتقالي قرار الإدارة الذاتية للجنوب يعتبر اعلان مهم جدا وهو يسرنا .

وقال غريفيث خلال حديثة مع قناة التلفزيون العربي ” ان المجلس الانتقالي كانوا قد بدأوا في أيار الماضي الحديث عن التزامهم بتطبيق اتفاق الرياض الذي كان برعاية المملكة العربية السعودية وهذا الاتفاق هو أساسا يحدد مستقبل الجنوب.

واكد انه فيما يخص الأوضاع بالجنوب او أي مشاكل على شعب الجنوب حلها وهذا الامر يتضمن ما يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي.. ويسرني انهم ملتزمون باتفاقية الرياض.

وعن موقف الأمم المتحدة قال غريفيث أن موقفنا هو تنفيذ اتفاق الرياض بأسرع وقت ممكن ومن المهم جدا بالنسبة لنا ان يحدث ذلك.

https://www.facebook.com/AlarabyTelevision/videos/550134619028370/?v=550134619028370