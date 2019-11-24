غريفيث يصل صنعاء على وقع هجوم “باليستي” في الساحل الغربي

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-11-24 19:29:44

وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، الأحد 24/ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وجاءت زيارة الموفد الدولي، بعد ساعات من شن الميليشيا الحوثية هجوماً بالصواريخ الباليستية والطائرات الملغومة، على مقر “اللجنة الحكومية في لجنة إعادة الانتشار” في مدينة المخا بالساحل الغربي.

ومن المقرر أن يعقد غريفيث لقاءات مع المسؤولين الحوثيين لبحث آخر المستجدات في اليمن.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة حوثية أطلقتها مليشيات الحوثي على مدينة المخا مستهدفة الميناء ومقر لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وجاء الهجوم عقب يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن، الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة.

وقال اللواء محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة “‏تعرضنا طوال هذه الليلة ونحن في مقر الفريق الحكومي إلى قصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات من المليشيات الإرهابية الحوثية”.

وأضاف عيضة على حسابه في تويتر “نحن ما زلنا نحلم بحل سلمي يقوده مبعوث كذاب وجنرال أسير مقيد إلى سفينة الأمم المتحدة في ميناء الحديدة”.

وقدم غريفيث، الجمعة، إحاطة لمجلس الأمن قال فيها “منذ إنشاء 5 نقاط مراقبة مشتركة على الخطوط الأمامية، لاحظنا انخفاضًا بنسبة تقارب 80% في عدد الحوادث الأمنية في الحديدة…”.

وأضاف: “رأينا إشارات إيجابية مستمرة في الحديدة. اتخذت الأطراف خطوات إيجابية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم العام الماضي فأتاح إنشاء آلية وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد تقليل عدد الحوادث الأمنية في الحديدة بنسبة 40% مما كانت عليه قبل تنفيذ تلك الآلية”.