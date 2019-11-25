غريفيث يغادر صنعاء بعد رفض الحوثيين استقباله

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء , مساء اليوم الاثنين , بعد أن فشل في لقاء زعيم جماعة الحوثي ” عبدالملك الحوثي”.

وقالت مصادر مطلعة ، إن غريفيث التقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ووزير خارجية الحوثيين هشام شرف.

وأضافت المصادر، أن اللقاءين لم يحملا أي جديد سوى توجيه اللوم للمبعوث الأممي غريفيث على خلفية إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن وتقرير مساعده الأمين العام للأمم المتحدة ورسولا مولر،التي اتهمت فيها الحوثيين بسرقة المساعدات .

وأشارت المصادر، إلى أن غريفيث غادر غاضبا مباشرة إلى مطار صنعاء بعد اللقاءين المتتابعين اللذين أجريا في مبنى وزارة الخارجية.

وأكدت المصادر أن زعيم مليشيا الحوثي رفض اللقاء مع غريفيث .

ووصفت المصادر زيارة غريفيث بأنها فاشلة وأن موقف الحوثيين تجاه المبعوث الأممي يعد ضربة لجهوده نحو السلام .