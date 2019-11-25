4 مايو

غريفيث يغادر صنعاء بعد رفض الحوثيين استقباله

4 مايو 4 مايو منذ 16 دقيقة
1 أقل من دقيقة

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء , مساء اليوم الاثنين , بعد أن فشل في لقاء زعيم جماعة الحوثي ” عبدالملك الحوثي”.

وقالت مصادر مطلعة ، إن غريفيث التقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ووزير خارجية الحوثيين هشام شرف.

وأضافت المصادر، أن اللقاءين لم يحملا أي جديد سوى توجيه اللوم للمبعوث الأممي غريفيث على خلفية إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن وتقرير مساعده الأمين العام للأمم المتحدة ورسولا مولر،التي اتهمت فيها الحوثيين بسرقة المساعدات .

وأشارت المصادر، إلى أن غريفيث غادر غاضبا مباشرة إلى مطار صنعاء بعد اللقاءين المتتابعين اللذين أجريا في مبنى وزارة الخارجية.

وأكدت المصادر أن زعيم مليشيا الحوثي رفض اللقاء مع غريفيث .

ووصفت المصادر زيارة غريفيث بأنها فاشلة وأن موقف الحوثيين تجاه المبعوث الأممي يعد ضربة لجهوده نحو السلام .

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
استقباله الحوثيين بعد رفض صنعاء غريفيث يغادر
4 مايو

4 مايو

مقالات ذات صلة

Photo of الجعدي: لا قلق على القضية الجنوبية طالما لديها شعب يكافح لاجلها

الجعدي: لا قلق على القضية الجنوبية طالما لديها شعب يكافح لاجلها

منذ ساعتين
Photo of الإمارات تنتصر للإنسانية في اليمن

الإمارات تنتصر للإنسانية في اليمن

منذ ساعتين
Photo of محافظ حضرموت يزور مكافحة مخدرات المكلا ويشيد بجهودها

محافظ حضرموت يزور مكافحة مخدرات المكلا ويشيد بجهودها

منذ 3 ساعات
Photo of مليشيا الحوثى تمتنع عن استقبال المبعوث الأممى لدى اليمن

مليشيا الحوثى تمتنع عن استقبال المبعوث الأممى لدى اليمن

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق