غريفيث يقايض الشرعية نيابة عن الحوثي: وقف الهجوم على مأرب مقابل وقف القتال

@ المخا، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-30 02:02:24

جدد المبعوث الأممي مارتن غريفيث التعبير عن “القلق حول الهجمات على مأرب” والتصعيد العسكري الحوثي، مؤكدا وجوب “حماية مأرب” من الصراع.

وأجرى المبعوث مناقشات مع رئيس السلطة المحافظة وأحد الوجهاء القبليين البارزين في مأرب، في الوقت الذي يسعى لتمرير مقترحات مقدمة للشرعية وللحوثيين لوقف القتال، بينما تتواصل العمليات التصعيدية العسكرية للمليشيات على مشارف مأرب والقصف الصاروخي على المدينة والمحافظة.

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وقال غريفيث في تدوين على حساب المبعوث الخاص لليمن في تويتر، إنه ناقش خلال اجتماع عبر الإنترنت -الأربعاء- مع محافظ مأرب سلطان العرادة “التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.”

مضيفا “أكدت من جديد أنه يجب حماية ‎مأرب من الصراع. الهجمات على ‎مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني فقط.”

كما أعلن غريفيث “شرفت بلقاء الشيخ الغادر بالأمس، ووجدت تأكيده على أن وقف إطلاق النار في عموم ‎اليمن هو أولوية قصوى. لدينا قلق مشترك حول الهجمات على ‎مأرب ونتفق على أنه لا بد أن تبدي الأطراف مزيدًا من الاستعداد لتخفيف وطأة الوضع الإنساني.”