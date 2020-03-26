كريتر سكاي
غضب شعبي عارم في دارسعد بسبب مساعي لإنشاء حجر صحي اوساط الاحياء السكنية(صور)
كريتر سكاي/خاص:
تسببت مساعي لإنشاء حجر صحي بجانب مركز شرطة دار سعد القديمة بحالة من الغليان والغضب الشعبي .
تسببت مساعي لإنشاء حجر صحي بجانب مركز شرطة دار سعد القديمة بحالة من الغليان والغضب الشعبي .
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان مدير مديرية دار سعد محمد عبدالكريم جباري يريد انشاء حجر صحي بجانب الشرطة.
واضافوا:ماتسبب بهيجان شعبي اوسا المواطنين الذين طالبوا بانشاء حجر صحي بمناطق معزولة عن السكان وليس بجانبهم.
وحتى اليوم فشلت وزارة الصحة بإنشاء مركز للحجر الصحي لاستقبال المشتبه بإصابته بكورونا.