غضب شعبي عارم في دارسعد بسبب مساعي لإنشاء حجر صحي اوساط الاحياء السكنية(صور)

تسببت مساعي لإنشاء حجر صحي بجانب مركز شرطة دار سعد القديمة بحالة من الغليان والغضب الشعبي .

وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان مدير مديرية دار سعد محمد عبدالكريم جباري يريد انشاء حجر صحي بجانب الشرطة.

واضافوا:ماتسبب بهيجان شعبي اوسا المواطنين الذين طالبوا بانشاء حجر صحي بمناطق معزولة عن السكان وليس بجانبهم.

وحتى اليوم فشلت وزارة الصحة بإنشاء مركز للحجر الصحي لاستقبال المشتبه بإصابته بكورونا.