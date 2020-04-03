4 مايو

غلاب : الاخوان ؛ فاشية حزبية وعنصرية تنظيمية ملعونة

3 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الجمعة – 03 أبريل 2020 – الساعة 07:31 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

كشف السياسي اليمني نجيب غلاب عن سبب كره الشعب لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال غلاب في تغريدة له على “تويتر” :‏ “ليش الاخوان التيار المكروه شعبيا وعلى مستوى النخب حاكمة وغير حاكمة؟
واجاب بالقول : “ببساطة لانهم يقدسون تنظيمهم وكل شيء من اجله واجل اعضائه مبرر حتى لو ادى الامر الى خراب الاوطان وتزوير للدين وقيم الانسان وصنمية خلقت دَجَل وتضليل وكذب ممنهج ومغالطات بلا حياء”
واختتم بالقول : “فاشية حزبية وعنصرية تنظيمية ملعونة”.


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الاخوان تنظيمية حزبية غلاب فاشية ملعونة وعنصرية

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