أخبار نادي برشلونة

غلاف سبورت : ألفة وعمل

17 يناير، 2020
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ميسي يرحب بخلافة سيتين لفالفيردي

هاي كورة- عنونت صحيفة سبورت الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الجمعة بشأن رغبة مدرب النادي الكتالوني برشلونة الجديد كيكي سيتين في إثبات نفسه وعكس الوضع الرياضي داخل البلوغرانا ، قائلة : ألفة وعمل . يدخل المدرب الجديد بكل حماس من أجل عكس الوضع الرياضي ، كما أخبر اللاعبين بإلغاء أي إلتزامات إعلانية ولانهم لن يحصلوا على عطلة من التدريبات وذلك من أجل قام المدرب الإسباني بإجراء يعد التغيرات في خطة العمل وأخبر اللاعبين بإلغاء خططهم الإعلانية من أجل استعادة الكثافة واللياقة البدنية لهم من جديد.


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