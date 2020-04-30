أخبار نادي برشلونة

غلاف سبورت : بروسيا دورتموند يستعلم عن فاتي

30 أبريل، 2020
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غلاف سبورت : بروسيا دورتموند يستعلم عن فاتي

هاي كورة- سلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الخميس على رغبة نادي بروسيا دورتموند الألماني في الحصول على خدمات لاعب البلوغرانا برشلونة الشاب إنسو فاتي ، قائلة : بروسيا دورتموند يستعلم عن فاتي. بعد إبداء النادي الألماني عن رغبته في الحصول على اللاعب لتعويض رحيل سانشو المنتظر ، يطلب النادي الكتالوني المزيد من الوقت للتفكير ، ولكن البرسا يريد أن يعيره أو يبيعه مع خيار أفضلية الشراء في المستقبل .

أما بشأن البرازيلي آرثر ميلو فقد وضع حداً للشائعات التي تزعم إقترابه من نادي السيدة العجوز يوفنتوس ، حيث قال : ” أريد البقاء في برشلونة.


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