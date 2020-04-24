أخبار نادي برشلونة

غلاف موندو : تواصل مع فيرنر

24 أبريل، 2020
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غلاف موندو : تواصل مع فيرنر

هاي كورة ـ عنونت صحيفة موندو الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الجمعة بشأن تواصل النادي الكتالوني برشلونة مع والد تيمو فيرنر من أجل التعاقد مع إبنه الشاب، قائلة : تواصل مع فيرنر. إجتمع أبيدال و بلاناس في ألمانيا مع والد النجم الشاب قبل التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا، وهناك شعور جيد بإهتمام البارسا ولكن اللاعب يمتلك أكثر من عرض للدراسة.

وأضافت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني الشاي لاوتارو مارتنيز مهاجم نادي انتر ميلان الإيطالي هو الهدف الأول لهجوم البلوغرانا.


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تواصل غلاف فيرنر مارتنيز مع موندو

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