غياب تام للسفارة بنشر احصائية لعدد المصابين والمتوفين اليمنيين .. وفاة خامس مغترب يمني بفيروس كورونا في المدينة المنورة

قالت مصادر خاصة ان مغترب يمني من ابناء محافظة إب توفي يوم امس الخميس بالمدينة المنورة متأثرا من اصابته بفيروس كورونا .

وقال المصدر لـ”المشهد اليمني ” ان المغترب (محمد أحمد مارش الكامل ) من ابناء الجعاشن بمحافظة إب توفي بعد اصابته منذ اسبوعين بفيروس كورونا كوفيد ١٩ .

وحسب مصادر محلية توفي خمسة من المغتربين بالمدينة المنورة حتى الان بعد اصابتهم بفيروس كورونا , وهم ( 1- احمد حميد عباس العبسي , 2-أمير المشيرعي , 3-أحمد المشرع , 4- أحمد علي مهدي . 5- محمد أحمد مارش ) , في احصائية غير رسمية حيث لا يوجد احصائية معروفة عن عدد الاصابات للمواطنين اليمنيين في السعودية في الوقت الذي لم تقم السفارة اليمنية في الرياض او قنصليتها في جدة بعمل اي احصائيات او معرفة بعدد حالات الاصابة او الوفيات في اوساط اليمنيين في السعودية .