أخبار نادي برشلونة

غياب ميسي وبيكيه عن قائمة برشلونة لمواجهة الانتر

9 ديسمبر، 2019
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فالفيردي

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسبانى، عن قائمة البارسا المتجهة إلى ميلانو لمواجهة الإنتر غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب “جوزيبي مياتزا”. 

 

وشهدت قائمة برشلونة على عدة غيابات أبرزها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو لإراحتهم بقرار فنى من قبل إرنستو فالفيردي المدير الفنى للفريق الكتالونى بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 بالتشامبيونزليج. 

 

وضمت قائمة برشلونة لمباراة الإنتر 20 لاعباً هم:

جدير بالذكر أن فريق برشلونة تأهل رسمياً إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، عقب وصوله إلى النقطة 11 فى صدارة المجموعة السادسة، فيما يأتى إنتر ميلان وصيفاً بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

 


 

 


 

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