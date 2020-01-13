فأذنوا بحرب من الله .. الحوثيون يفتحون أبواب الربا على مصراعيه..

استطاع الحوثيين كعادتهم فرض قانون يحق لهم مصادرة العملة من الطبعة الجديدة، دون مسوغ قانوني واضح أو بديل حقيقي غير إيهام الناس بأن هناك ريال إلكتروني .

لقد وجد البعض فرصة للتربح وحيل عديدة لأخذ فائدة من وراء استبدال العملة، وهو مخالف للشرع من خلال الآيات التي حرمت الربا والأحاديث النبوية الواضحة.

غير أن الحوثيين رموا بكل ذلك عرض الحائط وفتحوا الأبواب مشرعة أمام الربا وتحت مسميات وحيل عديدة.

فحين يذهب المواطن ليشتري من البقالة علبة الزبادي وسعرها 100ريال، بمجرد ما يلقي البائع النظرة الأولى على الفلوس التي لديه حتى يشرع في تعديل التسعيرة فورا، وبدلا من 100 ريال فإنها تصبح بقدرة قادر وخلال دقائق ب130.

نفس الأمر يسري على بقية المواد فكيس الدقيق يرتفع فجأة من 12000 بعد أن يقول لك العفو منك الكيس قيمته 13000ريال.

واشار حساب “اسعار العملات ” الى انه عندما يذهب المواطن إلى محلات الصرافة ليصرف عملته يقوم صاحب الصرافة بتخييره بين يمني قديم 175أو جديد 155، وهكذا عندما يشتري منه بقية العملات.

حتى المؤجر يأخذ الإيجار من المستأجر حيث يخبره بقوله: إذا كان ايجارك 50000 ألف وتدفعه بالجديد لا تقبل إلا ب 60000 ألف.

مواطنون يتساءلون أين مشايخ الدين وأين فتاواهم.؟ ولماذا كل هذا الصمت، كل هذه لها آثار سلبية تنعكس مباشرة على المواطن.

الجنوب أيضا عمق هذه المشكلة واستغل قبول الفلوس الجديده عنده، عمل وبشكل خبيث ومدروس على توسيع فارق العملة بينه وبين الشمال.

أضف إلى ذلك طباعة عملة جديدة بكميات كبيرة دون غطاء وهو ما منح الحوثيين مبررات عديدة وكأن الجميع اتفق على هذا المواطن الغلبان.