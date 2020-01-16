فأل حسن لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

سبورت 360 – يستعد نادي برشلونة لاستقبال غرناطة يوم الأحد القادم، على أرضية ملعب الكامب نو، برسم فعاليات الجولة 20 بمسابقة الدوري الإسباني، في لقاءٍ يبحث فيه المدرب الجديد كيكي سيتيين عن انتصاره الأول مع البلاوجرانا.

وشهدت تدريبات برشلونة، صباح اليوم، مشاركة كل من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ولاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، بشكل طبيعي، ما يعني أنهما جاهزان للمشاركة في المباراة القادمة.

حقائق رقمية تعزز ثقة برشلونة أمام غرناطة:

وتُشير الأرقام والإحصائيات، إلى أن آخر 4 مدربين لبرشلونة نجحوا في تحقيق الانتصار بأول اختبار لهم مع الفريق الكتالوني بمسابقة الدوري الإسباني، وكان إرنستو فالفيردي آخرهم عندما فاز بهدفين دون رد على ريال بيتيس (بقيادة كيكي سيتيين) في 2017.

ومن بين آخر خمسة مدربين للنادي الكتالوني، فقط إرنستو فالفيردي بدأ أول مباراة له كمدرب للبلاوجرانا في جميع البطولات، بخسارة، وكانت في الكامب نو أمام ريال مدريد (1/3)، في ذهاب السوبر الإسباني عام 2017.

في المقابل، نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف (أو أكثر)، في أول مباراة خاضها آخر 4 مدربين للبارسا (تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي)، ويمكن للمدرب الجديد كيكي سيتيين الاعتماد عليه في مباراة الأحد.

ومن المتوقع أن يلعب ميسي كمهاجم وهمي أمام غرناطة، بسبب غياب لويس سواريز للإصابة.

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