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فائدة رياضة السباحة للجسم والصحة بشكل عام ، فهي واحدة من أهم ثلاث رياضات وصانا بهم الرسول صلي الله عليه وسلم لكي نعلمها لأبنائنا، حيث يقوم الجسم بالاعتماد علي الأغذية لكي يحصل علي طاقته، واحتياجاته، ولا يعتبر الغذاء المصدر الوحيد للحصول علي احتياجاته،بل يحتاج إلي أمور أخري ومنها الرياضة مثلاً وهناك رياضات متنوعة بالإضافة إلي تنوع طرق ممارستها،والسباحة واحدة من هذه الرياضات، وتعود علي الجسم بالنفع، لذلك سنقدم لكم اليوم في هذا المقال فوائد رياضة السباحة علي موسوعة من خلال السطور التالية.

فائدة رياضة السباحة للجسم

تساعد رياضة السباحة علي معالجة التهاب المفاصل،وخاصة الأشخاص الذين لديه مشاكل كزيادة الوزن، والروماتزم، كما أنها تعتبر حل أمثل للعضلات المتصلبة.

تقوم السباحة بتقوية العضلات مع الحفاظ علي شكلها وتناسقها، علي العكس من بعض الرياضات الأخري التي تعمل علي تقوية عضلات معينة دون العضلات الأخري.

تقوي العظام.

تقوم بتكبير عضلة القلب، وتساهم في ضخ الدم بشكل جيد.

تقلل نوبات الربو وتحد من أعراضه.

تقوم بتنظيم مستوي السكر في الدم.

تقوم بعمل توازن صحي للكولسترول بجسم الإنسان.

تقوم بحرق الكثير من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلي تخسيس الجسم ، فهي تعتبر من أفضل الطرق للسيطرة علي الوزن الزائد.

تعمل علي زيادة مرونة العضلات.

فوائد السباحة في التخلص من الكرش

يوجد للسباحة العديد من الفوائد للتخلص من الكرش، فهي أزمة تواجه كلاً من الرجال والنساء،وتتمثل فوائد السباحة للتخلص من الكرش فيما يلي:

تحمي السباحة من الإصابة بأمراض القلب ، وحدوث تجلطات الأوعية الدموية.

تقلل الوزن وخصوصاً في منطقة البطن نظراً للحركة المتواصلة لكلاً من الفخذين والساقين.

تعمل علي إذابة الدهون الضارة بالجسم.

تزيد من معدل إفراز هرمون الأدرينالين.

تقوم السباحة بزيادة الحرق لدي النساء بمعدل500 سعر في الساعة.

فوائد السباحة للجنس

أوضحت دراسات أمريكية أن ممارسة السباحة لمدة ساعتين في الأسبوع تعمل علي علاج الضعف الجنسي لدي الرجال، وتعتبر وسيلة جيدة لتقوية الانتصاب، والحصول علي قدرة جنسية أفضل.

فوائد السباحة لآلام الظهر

تقلل السباحة إجهاد المفاصل ، وتعمل علي تقوية عضلات الظهر، والأطراف، والجذع،وذلك نظراً لما تقوم به الماء من توفير بطانة واقية، تساهم في عمل مساج غير مباشر للجسم.

تقوي السباحة علي البطن عضلات العمود الفقري بشكل كبير، كما أنها تساهم في التخلص من آلام الظهر.

فوائد السباحة لشد الجسم

السباحة من أهم الرياضات التي تعمل علي شد الجسم وبناء عضلات الجسم بشكل عام،وهي تعمل علي حرق السعرات الحرارية عن طريق مقاومة الماء.

فوائد السباحة للصحة الجسدية والنفسية