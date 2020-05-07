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فابريجاس يهاجم كورتوا ويؤكد: مبابي إلى ريال مدريد

7 مايو، 2020
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فابريجاس يهاجم كورتوا ويؤكد: مبابي إلى ريال مدريد

قال سيسك فابريجاس إن حديث تيبو كورتوا حول لقب الدوري الإسباني ليس منطقيًا، مؤكدًا أن المتصدر يستحق اللقب في حال ألغي الموسم.

وكان كورتوا مساء أمس قد تحدث عن كون ريال مدريد أفضل من برشلونة طوال الموسم بدليل الفوز عليهم في الكلاسيكو، وبالتالي فلا يمكن حسم اللقب بناء على فارق نقطتين.

وحول ذلك، قال فابريجاس إن إلغاء الدوري الفرنسي أضر بموناكو وحرمه من المشاركة الأوروبية، ولكن ما حدث كان منطقيًا لمنح باريس سان جيرمان حق اللقب.

وأضاف: “الكل يدافع عن مصالحه ليس إلا، في موناكو  تُركنا بدون مشاركة في أوروبا العام المقبل. لكن إذا توقفت المنافسات كما توقفت في فرنسا فمن المنطقي أن يفوز برشلونة باللقب”

وتابع: “لقد فوجئنا بقرار إلغاء الموسم، لقد مر وقت طويل بدون منافسات وقد يكون هناك إصابات سخيفة، لم أعد أتذكر آخر مرة توقفت فيها لمدة 6 أسابيع. لابد أن عمري كان 15 سنة”

وأردف: “بالنسبة لكيليان مبابي هو جائع ويريد أن يكون الأفضل، وبالنسبة لطريقة لعبه المميزة سيكون من الأفضل له الانضمام إلى ريال مدريد

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يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يناقش في الوقت الحالي سبل استئناف الليجا هذا الموسم لكي لا يتم إلغاؤه على شاكلة فرنسا.

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