أخبار نادي برشلونة

فاتي يؤمن رحيل سانشو عن دورتموند

30 أبريل، 2020
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فاتي يؤمن رحيل سانشو عن دورتموند

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن أنسو فاتي قد يكون هو الورقة التي ستمهد رحيل جوردان سانشو عن بوروسيا دورتموند في الميركاتو المقبل.

ويعد سانشو اسمًا مطلوبًا من العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها بالطبع قطبي مدينة مانشستر وكذلك ليفربول وتشيلسي.

وحول ذلك، يحاول بوروسيا دورتموند الحصول على أفضل عرض ممكن في حال اضطر إلى بيع جناحه، وكذلك تعويضه بلاعب لا يحدث نقصًا.

ووفقًا لسبورت الكتالونية، فإن أنسو فاتي نجم برشلونة الصاعد قد يكون هو الخيار الأمثل بالنسبة لأسود الفيستيفاليان من أجل تعويض سانشو.

وتأتي الأخبار بشكل موثوق من الصفحة الأولى للصحيفة الكتالونية اليومية في عددها الصادر غدًا الخميس، حيث يبدو أن الأمور تسير إلى الأمام.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن برشلونة يدرس في الوقت الحالي نوعية الصفقة ما بين الإعارة أو البيع مع أحقية إعادة الشراء في المستقبل.

وفي وقت سابق كانت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قد تحدثت عن رغبة برشلونة في الحفاظ على لاعبه الصاعد من أجل مواصلة التقدم باللعب إلى جانب ميسي وشركائه.

نشرة جول اليوم | دورتموند يفتح الباب لرحيل سانشو، وموقف إنساني لمورينيو

يذكر أن أنسو فاتي قد لعب مع برشلونة العديد من المباريات هذا الموسم قبل أن يتمم عامه السابع عشر، الأمر الذي جعله يخطف أنظار العديد من الأندية.

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