فاران عن الكلاسيكو: نحن على أتم الاستعداد

موقع سبورت 360 – أكد المدافع الفرنسي المتألق رافائيل فاران لاعب نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، أن فريقه على أتم الاستعداد للقاء الكلاسيكو ضد نادي برشلونة، وذلك بعد الفوز ضد إسبانيول في الليجا.

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وفاز نادي ريال مدريد ظهر اليوم السبت، على حساب نادي إسبانيول بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل اللوس بلانكوس.

فاران يتحدث عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة

وتحدث رافائيل فاران في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية قائلاً: “لدينا سلسلة من المباريات المعقدة ولكننا مستعدون لمواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة”.

وأضاف: “لدينا المزيد والمزيد من الثقة، وسنستمر في الحصول على النتائج الجيدة وسننهي العام بشكل رائع”.

وأصبحنا على بعد أيام قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو الأكبر في تاريخ كرة القدم بين برشلونة وريال مدريد المقرر له يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي على ملعب الكامب نو في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر في الليجا.

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