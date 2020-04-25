فاضت صهاريج عدن فدفنت السيول أزقة كريتر والتواهي.. كارثة عدن (فيديو)

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-25 20:43:30

امتلأت صهاريج عدن بالمياه، وفاضت في طرقاتها، ودفنت الأمطار أزقة كريتر شرقاً، وتقافز الماء من رؤوس الجبال إلى التواهي غرباً، أما جنوباً فما وراء الجبال إلا البحر..

كان بعض الناس قد بنى بيته داخل الصهاريج، لأنها جفت من زمان، سكن الناس في مدارب السيل، ضاقت أحوالهم، واختنقت دولتهم بالقيادات الفاسدة التي تكتفي من المنصب بتحسين ظروفها الشخصية، فصارت طرقات السيول بيوتاً.

ورصد “نيوزيمن” بعض الدمار الذي لحق بالمنازل جراء مياه هذه الصهاريج العظيمة التي لا تزال ممتلئة حتى اللحظة.

وشكا المواطنون امتلاء منازلهم وغرقها بالمياه واحتباسهم طوال فترة الأمطار في المنازل الذي سبب ذعرا للأطفال والنساء العالقين فيها.

وتضررت المنازل بشكل كارثي، حيث جرف السيل كل مقتنيات البيوت خلاف الأشياء التي تبقت مدمرة.

وفقد الكثير من الناس أرواحهم في هذه النكبة غرقاً في السيول وتهالك المنازل على رؤوس أصحابها من جهة أخرى.

وفي المنصورة والشيخ والبريقة طرق أخرى للمطر، لكن بعدها عن “الصهاريج” آلهة الخصب الأولى في عدن، جعلها أقل مأساوية، لكنها لليوم لا تزال تعاني الماء في الطرقات..

تعد صهاريج عدن من أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن والتي تدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة.

دراسات أثرية حديثة غير مكتملة، ترجح أن الحِمْيَرِيين كان من شيد صهاريج المياه الضخمة المعروفة حالياً بـ”صهاريج عدن” والتي تخزن قرابة 136.382.757 لتراً من الماء.

عدن بحاجة لـ”دولة جديدة” تمحو أثر أي سلطة لا تقدس احتياجات الحياة..

“عدن” مدينة الناس، لا يجدي فيها إلا دولة للناس.