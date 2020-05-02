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فاعل خير يقيم إفطار جماعي لأهالي منطقة خورة بشبوة

2 مايو، 2020
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فاعل خير يقيم إفطار جماعي لأهالي منطقة خورة بشبوة

إقام فاعل خير مساء الجمعة بإشراف لجنة التنسيق عنهم الشيخ علي لروس إفطار جماعي لأبناء منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى.
وحضر الإفطار الجماعي منصب وعقال ووجهاء وجموع غفيره من اهالي منطقة خورة.
ويأتي إقامة الإفطار الجماعي بهدف ارساء طابع الألفة والمودة بين اهالي المنطقة في ظل الزخم السلمي الذي تعيشه خورة بعد إطلاق وثيقة العهد والشرف الشهر الماضي والتي تحمل من يقوم بالقتل مسؤولية نفسه والتخلي عنه.
وذلك لإيقاف الثأرات بين القبائل في المنطقة لحفظ الود والمحبة والأخوة الدائمة بين عامة اهالي المنطقة.

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إفطار بشبوة جماعي خورة خير فاعل لأهالي منطقة يقيم

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