فالفيردي : ميسي أظهر للجميع لماذا استحق الفوز بالكرة الذهبية

موقع سبورت 360 – أشاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني بأداء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الاستثنائي في مباراة البرسا الماضية أمام ريال مايوركا، مشيراً إلى أنه أظهر للجميع لماذا استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

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واكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال مايوركا مساء أمس السبت بخمسة أهداف لهدفين، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ليعود البلاوجرانا للصدارة مناصفةً مع ريال مدريد برصيد 38 نقطة.

وتألق ليونيل ميسي الذي توّج بجائزة الكرة الذهبية الأسبوع الماضي، وأحرز ثلاثة أهداف “هاتريك”، ليتصدر بذلك جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

فالفيردي يتغنى بأداء ميسي الرائع في مباراة برشلونة الماضية أمام مايوركا

وتحدث إرنستو فالفيردي في مؤتمره الصحفي بعد مباراة برشلونة وريال مايوركا قائلاً “أداء ميسي؟ لقد كان احتفالاً كبيراً بفوزه بالكرة الذهبية -يقصد تألقه وتسجيله ثلاثة أهداف-“.

وأضاف “ميسي أظهر للجميع لماذا استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية من خلال أدائه في مباراة مايوركا، لقد سجل ثلاثة أهداف رائعة، ومن الصعب القيام بهذا الأمر كل يوم، ولكن أتمنى أن لا ينتهي هذا”.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه مساء يوم الثلاثاء المقبل منافسه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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