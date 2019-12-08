فالفيردي يتحدث عن خطط برشلونة في الميركاتو الشتوي

موقع سبورت 360 – أعرب إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، عن سعادته بالانتصار على ريال مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه سيجري بعض التغييرات على تشكيلته التي ستخوض مباراة إنتر ميلان.

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وحقق برشلونة انتصاراً مهماً بنتيجة (5/2) خلال مواجهة مايوركا، ليستعيد برشلونة صدارة الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 34 نقطة متساوياً بذلك مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق على غريمه بفارق الأهداف، فيما توقف رصيده مايوركا عند النقطة 18 بالمركز السابع عشر.

فالفيردي سيعتمد على المداورة في مباراة برشلونة القادمة:

وقال فالفيردي في تصريحاته صحفية عقب اللقاء: “الفوز على أتلتيكو مدريد ودورتموند أعطانا الثقة، نحن نعمل بالفعل على تطوير الفريق في الضغط على الخصم، بحيث لا يتم ضربنا من خلف ظهورنا، مايوركا فعل ذلك اليوم مرة واحدة في الهدف الثاني، ولكن إحدى صفاتنا هي الضغط العالي”.

وتابع: “يوم الثلاثاء ستكون هناك تغييرات ضد إنتر ميلان رغم أننا نريد الفوز، ولكن أمامنا مباريات مهمة ضد ريال سوسيداد ثم ريال مدريد”.

وعن تألق الثلاثي الهجومي، قال فالفيردي: “دائماً اللاعب الجديد يحتاج للوقت لكي يتأقلم ويحصل على مركز، في بداية الليجا لم يكن بالإمكان الاعتماد على كل المهاجمين، والآن كلهم تعافوا وقدموا مباراة كبيرة”.

وبخصوص الانتقالات الشتوية في يناير، قال فالفيردي: “عندما يصل موعد الميركاتو سنتحدث عن خططنا، في الوقت الحالي سنلعب كل مباراة بهدوء ثم سنرى ما سيحدث (…) رحيل راكيتيتش؟ هو لاعب احترافي ويقدم أداءً رائعاً”.

وحول هدف لويس سواريز، قال مدرب الفريق الكتالوني: “لقد كان رائعاً، ظننت أنه كان يريد تمرير الكرة لزميل في الملعب بالكعب، ثم انتهى المطاف بالكرة في المرمى”.

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