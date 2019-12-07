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فالفيردي يلمج إلى رحيل أرتورو فيدال عن برشلونة في يناير

7 ديسمبر، 2019
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فالفيردي يلمج إلى رحيل أرتورو فيدال عن برشلونة في يناير
أرتورو فيدال

موقع سبورت 360 – ألمح إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني إلى أن اللاعب أرتورو فيدال قد يغادر النادي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير / كانون الثاني القادم.

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وسجل فيدال أربعة أهداف خلال 14 مباراة خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات الرسمية ، لكنه عبر عن إحباطه الشديد بسبب قلة مشاركاته مع النادي الكتلوني في هذا الموسم.

وجاءت تصريحات فالفيردي قبل مباراة برشلونة اليوم ضد ريال مايوركا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني ، والتي ستقام على ملعب كامب نو في الساعة 23:00.

إرنستو فالفيردي وأرتورو فيدال

أرتورو فيدال مرشح للرحيل عن برشلونة إلى مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الباسكي في مؤتمره الصحفي : “فيدال ما زال لاعب لدينا ، نحن سعداء به رغم أن هناك الكثير من الشائعات بشأنه ، سنرى ما إذا كان سيلعب ضد ماريوكا أم لا”.

وحول إمكانية مغادرة فيدال في يناير وأجاب : “عندما تصل نافذة الانتقالات سنرى ما سيحدث ، هناك الكثير من الأشياء التي تحدث رغم أن لدينا الكثير من لاعبي خط الوسط”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن وجهة فيدال القادمة ستكون إلى مانشستر يونايتد بمبلغ يصل إلى 13 مليون جنيه إسترليني ، وأن المفاوضات دخلت مراحل متقدمة.

أرتورو فيدال

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أرتورو إلى برشلونة رحيل عن فالفيردي في فيدال يلمج يناير

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