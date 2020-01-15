فالفيردي يودّع لاعبي برشلونة بالدموع

بالدموع.. فالفيردي ودّع لاعبي برشلونة

فريق عمل يوروسبورت عربية

أشارت صحيفة “موندوديبورتيفو” الإسبانية إلى أن إرنيستو فالفيردي المدرب المقال من تدريب برشلونة، قد توجه يوم السبت إلى مقر النادي لتوديع اللاعبين على الرغم من العاطفة الكبيرة التي لم يتمكن من إخفائها.

عقب إقالة فالفيردي توجه الكثير من اللاعبين له بالشكر، وأرسلوا رسائل ودية على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما لم يستطع فالفيردي كبح دموعه حين ودعهم وجها لوجه.

اقرأ أيضًا: إريكسن ما بين توتنهام وإنتر ميلانو.. أيهما الأقرب لضمه؟

تمكن فالفيردي من قيادة برشلونة للفوز بلقب الدوري موسمين على التوالي، كما فاز بكأس ملك إسبانيا وبالسوبر الإسباني، غير أنه أقصي من دوري أبطال أوروبا في الموسمين بطريقة مشابهة إذ فاز ذهابا بفارق ثلاثة أهداف ثم خسر إيابا وغادر..

رسائل وتغريدات لاعبي برشلونة العاطفية كانت من اللاعبين الكبار، مثل لويس سواريز، وبيكيه، وسيرجي روبيرتو، وليونيل ميسي.

وأعلن برشلونة عن فسخ العقد مع فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له، علمًا بأن هذا الأخير لم يفز بأي لقب طوال مسيرته.