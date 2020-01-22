المشهد اليمني

”فالكون” ترفض التجاوب مع مليشيا الحوثي بشأن إصلاح ” الكابل البحري”

22 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أفادت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بأن المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن “فالكون” رفضت التجاوب مع مليشيا الحوثي بشأن إصلاح ” الكابل البحري”.

وذكرت وسائل إعلام محلية تابعة للحوثيين، أن أزمة انقطاع كابل فالكون المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، مستمرة، في ظل تجاوب سلبي للشركة المالكة للكابل في عملية الإصلاح.

وخرجت 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس، منذ أكثر من أسبوعين.

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