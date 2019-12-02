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فان دايك اعترف من قبل بأحقية ميسي بالكرة الذهبية

2 ديسمبر، 2019
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فان دايك اعترف من قبل بأحقية ميسي بالكرة الذهبية

موقع سبورت 360- حوالي ساعة من الآن وسوف يتم الإعلان رسمياً عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019.

وتقيم صحيفة “فرانس فوتبول” الشهيرة حفلاً ضخماً مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس من أجل تسليم جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

ورشحت الصحيفة الفرنسية الشهيرة كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي و27 آخرين لفوز أحدهم بالجائزة الفردية الأكبر في عالم كرة القدم.

فان دايك في تصريح سابق أكد أحقية ميسي بالكرة الذهبية

وتعد المنافسة اليوم محصورة بين الثنائي ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك اللذان تنفسان بشكل قوي هذا الموسم على جميع الجوائز الفردية.

وفي تصريح سابق للهولندي فرجيل فان دايك، أكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم وهو الذي يستحق جائزة الأفضل والكرة الذهبية.

وصرح فان دايك يوم فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا عندما تم سؤاله عن إذا كان سيفوز بالجائزة أم لا ومن هو اللاعب الأفضل في العالم.

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