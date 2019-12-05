فان دايك المظلوم أمام ميسي الأفضل دائماً .. هل هناك قواعد لنيل الكرة الذهبية؟

سبورت 360- النتيحة النهائية للجوائز الفردية في عام 2019 هي 2 ليونيل ميسي 1 فيرجيل فان دايك 0 كريستيانو رونالدو، الأسطورة الأرجنتنية الحية حسم الصراع بفوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

ليونيل ميسي توج مساء الإثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2019 المقدمة من صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً بفارق 7 درجات فقط لصالح الساحر الأرجنتيني، بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن الحفل ثالثاً.

سيكون من الجنون أن تعتقد بأن هذا المقال يقلل من قيمة ليونيل ميسي، شخصياً لم أرى في حياتي لاعباً يمارس كرة القدم أفضل من الأرجنتيني، وذكرت هذا في العنوان “الأفضل” إن كانت هناك جائزة لأفضل لاعب في التاريخ سينالها ميسي ولكن ماذا عن الجوائز الفردية الموسمية وقواعدها.

في المواسم الماضية رأينا أنه من يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويقدم موسماً عظيماً ينال الكرة الذهبية، كهذا كانت في 2015 ميسي، 2016 و2017 رونالدو والعام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش.

ليونيل ميسي قدم موسماً وعاما كبيراً لا شك في ذلك فهو يقدم كل موسم أمور لا يقدر عليها أحد مثله، ولكن فيرجيل فان دايك قدم عاماً عظيماً كمستوى زائد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

منذ حوالي شهرن تقريباً نجح الهولندي فيرجيل فان دايك وبحضور ميسي ورونالدو بتحقيق جائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد موسم خرافي لمدافع ليفربول الإنجليزي على جميع المستويات.

في هذا العصر هناك عدد قليل جداً نجح بالتفوق على ميسي ورونالدو، حتى الموسم الماضي عندما توج مودريتش بالجائزة لم يكن ميسي بين الثلاث مرشحين، اليوم فان دايك فاز بالجائزة وميسي ورونالدو يجلسان بجواره.

اليوم انعدلت الآية وبعد وفي خلال الفترة الماضية، ليونيل ميسي توج رسمياً بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضاً الكرة الذهبية من فرانس فوتبول متفوقاً على غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو ومنافس اليوم فيرجيل فان دايك.

هناك أشياء لا تقبل الجدال ولا النقاش، هناك أمور محسومة تماماً لا تحتاج للآراء، منها أسطورية الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي في وجهة نظري هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، ولكن عن هذا الموسم أو العام هل ظلم فان دايك بعدم إحرازه جائزة الأفضل أو الكرة الذهبية؟

ميسي تفوق على فان دايك فقط لأنه أفضل من يلمس الكرة في العالم حالياً، ولكن المدافع الهولندي تفوق على مستوى الأرقام، البطولات، التأثير والأشياء التي يبنى من خلالها الفوز بالجوائز الفردية.

لا يوجد قواعد ثابتة للكرة الذهبية

أعتقد أنه إذا كان هناك قواعد ومعايير ثابتة للفوز بالكرة الذهبية كان فيرجيل فان دايك الأجدر للفوز بها، إذا وضعوا قوانين بالإنجازات والتأثير والأرقام وحجم وأهم البطولات لفاز المدافع الهولندي بها.

ولكن إذا كانت الجائزة للاعب الأفضل دائماً فالبتأكيد لا يوجد أفضل من ليونيل ميسي في السنوات الماضية وهذا الجيل بل ومن الممكن في التاريخ كي يفوز

4 أشياء تفوق فيها فان دايك على ليونيل ميسي ولكن لم ينال الكرة الذهبية

تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول

كلمة السر دائماً هى دوري أبطال أوروبا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي لقب دوري أبطال أوروبا هو الأهم كل موسم ونهائي دوري أبطال أوروبا هو الحدث الأهم كل موسم.

في اعتقادي أن دوري أبطال أوروبا سواء اللقب أو النهائي وخصوصاً اللقب بكل تأكيد يمهد الطريق لكثير من الأشياء مستقبلياً سواء على الجانب الجماعي للأندية مادياً وتاريخياً أو على الجانب الفردي للاعبين من إضافة الإنجازات والبطولات.

واعتدنا دائماً أن نرى اللاعب الأبرز الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أن يكون هو اللاعب الأفضل في العالم خصوصاً في السنوات الأخيرة ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم مع فان دايك.

تفوق فان دايك على ميسي في مباراة ليفربول وبرشلونة

خلال رحلة ليفربول الرائعة الموسم الماضي إلى لقب دوري أبطال أوروبا تقابل الردز ضد برشلونة في نصف نهائي البطولة، وكتبت كتيبة يورجن كلوب التاريخ بأقلام من ذهب في هذه المواجهة.

الهزيمة على ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة ثم العودة والفوز برباعية على ملعب أنفيلد، أمر غير طبيعي لا يحدث كثيراً في كرة القدم ولم يكن ليحدث إلا مع نسخة ليفربول الحالية.

فان دايك تفوق على ليونيل ميسي وصعد إلى المباراة النهائية، الهولندي قدم مباراة ذهاباً وإياباً خرافية ولم يتم مراوغته ولا مرة طوال 180 دقيقة.

التفوق والتطور الدولي الكبير مع منتخب هولندا

فان دايك قاد منتخب هولندا بجيل جديد تحت قيادة رونالد كومان بالوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية في موسمها الأول ولكنه خسر النهائي أمام منتخب البرتغال.

بالإضافة إلى قيادته لمنتخب بلاده للعودة مرة أخرى إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد التأهل من مجموعة صعبة تصدرها منتخب ألمانيا.

شخصياً أرى أن فان دايك على المستوى الدولي ظهر بشكل أفضل من ميسي الذي وكالعادة فشل مع منتخب بلاده بالوصول حتى للمباراة النهائية في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.

الأرقام والانجازات الفردية

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو بطل أوروبا والسوبر الأوروبي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي طريقه للفوز بكأس العالم للأندية بعد أيام قليلة.

لعب فان دايك 50 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات و9 بقميص منتخب بلاده هولندا، منذ فترة ما بين 31 يوليو عام 2018 وحتى نفس الشهر من هذا العام 2019.

خلال هذه الفترة فان دايك ظهر 5305 دقيقة أكثر من رونالدو وميسي ولكن الإحصائيات هنا ستختلف بسبب اختلاف المراكز بين المدافع الهولندي والمهاجمين الأرجنتيني والبرتغالي.

فان دايك نجح بالقيام بعدد تدخلات وصل إلى 475 نجح بكسب الكرة 350 مرة ليصل نسبة تدخلاته الصحيحة إلى 73.7% أكثر من أى مدافع في العالم خلال هذه الفترة.

فان دايك تفوق على الجميع أيضاً في عدد ونسبة التدخلات الهوائية قام ب 352 تدخل هوائي كسب الكرة 257 مرة خلالهم بنسبة 73% وهى الأكثر بين الجميع في الدوريات الخمسة الكبرى.

.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

